Nacional vs Millonarios, clásico colombiano por un cupo en la Copa Sudamericana

El estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín, será el escenario en el que este miércoles se midan Atlético Nacional y Millonarios, que se disputarán un cupo rumbo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un duelo de eliminación directa.

El duelo entre los dos equipos con más títulos en Colombia se lleva todos los focos en la tanda de encuentros del certamen continental, en donde la fase de clasificación enfrenta a equipos de un mismo país y que entregará a todos los clasificados en esta semana.

Para ambos equipos hay novedades relevantes. Por el cuadro antioqueño, se destaca la ausencia de Edwin Cardona, que paga sanción pendiente por su expulsión en Copa Libertadores del año anterior ante Sao Paulo. Por el lado del cuadro bogotano, se dan las altas de Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras, que venían con lesiones leves.

En el inicio de año, el Verdolaga ha tenido un mejor rendimiento frente a su rival, con 5 victorias y dos derrotas en la Liga de Colombia, lo que lo tiene en la quinta casilla (15 pts); mientras que el Embajador ha registrado 3 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, para estar en el puesto 11 con 11 unidades.

Sin embargo, el ambiente está dispar entre bando y bando. Nacional viene de caer el domingo en la noche, en su visita a Deportes Tolima, en donde usó algunos titulares, mientras que Millonarios tuvo descanso el fin de semana y en su última salida goleó 5-1 a Pereira.

La tendencia de los últimos encuentros entre los dos dicta un duelo parejo, con una victoria para cada uno en sus últimos dos juegos (ambos en Medellín), mientras que los 3 partidos previos a ese par terminaron con empate.

Programación Sudamericana (Miércoles)

Duelo venezolano: Caracas vs Metropolitanos | 5:00 p.m.

Duelo boliviano: Blooming vs San Antonio Bulo Bulo | 5:00 p.m.

Duelo paraguayo: Sportivo Trinidense vs Olimpia | 7:30 p.m.

Duelo chileno: U. de Chile vs Palestino | 7:30 p.m.

Duelo colombiano: Nacional vs Millonarios | 7:30 p.m.

Duelo ecuatoriano: Deportivo Cuenca vs Libertad | 9:00 p.m.