Luto en el FPC: falleció Freddy Torres exfutbolista de importantes clubes en el país

En la noche de este martes se conoció del fallecimiento del exfutbolista colombiano Freddy Torres Paz, con paso por la Selección Colombia y que jugó en varios de los equipos más representativos del país.

Algunas cuentas partidarias de América de Cali y periodistas confirmaron la información sobre la muerte de Torres.

Vea acá: “Escándalo por visitas de un futbolista, desnudas en piscina comunitaria

Uno de ellos fue Henry El Bocha Jiménez, que referenció: “Luto en el fútbol del Valle. Lamentamos informar sobre el fallecimiento del exfutbolista colombiano, Freddy Torres, ocurrida hoy en Palmira, por un ataque cardiaco. Era un mediocampista de buena técnica que jugó en @AsoDeporCali, @AmericadeCali y @cdtolima”.

También, ‘Tu Piel Roja’ señaló: “📢 Nos informan que otro jugador escarlata partió a la otra dimensión. 📢 Freddy Torres jugó con @AmericadeCali entre 1973 y 1976, un total de 115 partidos. Anotó 7 goles! 📢 Debutó el 11 de Feb de 1973 vs Medellín y su último partido fue el 7 de Nov de 1976 vs Tolima.📢 Buen Viaje Freddy! 🙏”.

Además de Cali, América y Deportes Tolima, Torres “fue figura en Millonarios, Pereira, Magdalena, Cúcuta y llamado a la selección Colombia que dirigió Severiano Ramos”, según había referenciado Óscar Rentería hace unas semanas.