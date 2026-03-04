Harry Maguire fue condenado a 15 meses de prisión en suspenso

El defensor inglés Harry Maguire vuelve a estar en el centro de la polémica internacional. Un tribunal griego lo condenó a 15 meses de prisión en suspenso por un incidente ocurrido en 2020 en la isla de Mykonos, durante unas vacaciones familiares. Aunque no irá a la cárcel, el caso vuelve a sacudir su carrera en pleno momento deportivo con el Manchester United.

Los hechos se remontan a agosto de 2020. Según la justicia griega, el central se vio involucrado en un altercado a las afueras de un bar en Mykonos y fue acusado de tres delitos: agresión no grave, resistencia al arresto e intento de soborno a agentes de policía.

En primera instancia, ese mismo año fue condenado a 21 meses y 10 días de prisión suspendida. Sin embargo, la apelación presentada por su defensa anuló aquella sentencia y abrió la puerta a un nuevo juicio.

Tras varios aplazamientos —cuatro en total— un tribunal de la isla de Syros dictó un nuevo veredicto esta semana: culpable de los tres cargos, con una pena reducida a 15 meses de prisión suspendida. Esto significa que no deberá cumplir condena efectiva siempre y cuando no reincida.

La versión del futbolista

Maguire siempre ha negado haber cometido delito alguno. En su momento, concedió una entrevista a la BBC donde aseguró que actuó en defensa propia tras creer que estaba siendo víctima de un secuestro.

El futbolista afirmó que fue golpeado, esposado y que temió por su vida, asegurando que no sabía que las personas que lo retenían eran policías. Según su relato, el caos comenzó cuando intentaba regresar a su alojamiento junto a su pareja, familiares y amigos.

Por su parte, la policía griega sostuvo una versión diferente: que el jugador y su hermano insultaron y agredieron físicamente a los agentes.

¿Puede ir realmente a prisión?

En términos prácticos, la respuesta es no… por ahora. La condena es en suspenso, lo que implica que no ingresará a prisión salvo que incurra en un nuevo delito. Además, su equipo legal anunció que apelará nuevamente el fallo, buscando revertir la sentencia.

Mientras tanto, se espera que Maguire continúe con normalidad su actividad profesional e incluso esté disponible para competir en la Premier League.