“Gracias, guerreros”, en cabeza de Carlos Antonio Vélez, en Win lanzaron particular mofa

La popular frase de ‘gracias, guerreros’, muy popular en una transmisión deportiva en Colombia sonó y resonó, en medio de la risa de los panelistas de los dos programas matutinos del canal Win Sports en donde, en cabeza de Carlos Antonio Vélez, lanzaron una particular mofa, tras la eliminación de Barcelona en la Copa del Rey.

Todo, haciendo eco del adiós a la competencia que tuvo el cuadro catalán en la fase final, a manos de Atlético de Madrid, pese a ganar 3-0 el juego de vuelta no logró remontar la serie que terminó 4-3.

Con el conocido gusto de Vélez por Real Madrid, aprovechó la oportunidad que le dio Daniel Angulo para lanzar su sablazo, esto en el enlace que hacen en el canal deportivo con los programas Planeta Fútbol y Despierta Win.

En medio del saludo, Angulo reseñó: “Gonzalo (De Feliche) nos eliminó a Barcelona. Lo dejamos en manos de él y lo eliminó”.

A esto, Vélez añadió: “Maravilloso, pero hoy, la prensa catalana y me imagino que ustedes, también: ‘Gracias, guerreros. Qué partizado. Qué lindo jugamos’. Sí, pero no están en la final, están eliminados”, provocando risas.

“Yo estoy en esa: Gracias, guerreros. Orgulloso de ustedes, como compitieron, pero nos han eliminado”, respondió su interlocutor, lo que desató muchas más risas entre los presentes.