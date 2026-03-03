“Un orate terrible”, Iván Mejía sobre anuncios del presidente de USA, Donald Trump

Iván Mejía Álvarez, más allá de estar enfocado en su regreso al periodismo deportivo, anda afilado en temas políticos y en esta ocasión fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra quien la emprendió, tras los recientes anuncios del dirigente estadounidense.

Esto, en medio del conflicto que se viven en Oriente Medio, con implicaciones en diversos sectores del planeta, entre ellos España, en donde el presidente Pedro Sánchez le negó el uso de las bases en su territorio a los norteamericanos.

Vea acá: “Sin sesgos”, Carlos Antonio Vélez salió a reprender públicamente a sus compañeros de RCN

Tras esta medida, Trump anunció que va a cortar todo trato comercial y señaló que el país europeo no tiene nada que les interese.

Al respecto, RTVE, referenció: “Trump califica a España de “aliado terrible” y anuncia que van a “cortar” todo el trato comercial con el país: “Están siendo muy poco amigables. España no tiene nada que nosotros queramos. Es un pueblo fantástico, pero con unos dirigentes terribles””.

Fue a esta publicación que llegó la replica de Mejía, que, además de compartirla, le agregó de manera contundente que Trump es un ‘orate terrible’ y hasta se atrevió a vaticinar que ahora invadiría también territorio ibérico.

“Ahora invadirá también a España. Un orate terrible!!”, señaló el periodista colombiano.

Punzante, como siempre, Iván Mejía Álvarez, en esta ocasión, se fue de frente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su anuncio de cortar acciones comerciales con España.