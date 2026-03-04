“El ataque a Irán fue para que la Finalissima se juegue en Miami”: Pagani dejó indignados a todos con su sentencia

Una declaración lanzó una tormenta mediática en Argentina y rápidamente cruzó fronteras. El periodista Horacio Pagani sorprendió al vincular el conflicto en Medio Oriente con la organización de la próxima Finalissima entre Argentina y España.

Durante su participación en el programa “Pasión por el Fútbol”, el panelista lanzó una frase que no pasó desapercibida: “El ataque a Irán fue para que la Finalissima se juegue en Miami”. La afirmación, dicha en tono polémico, generó una ola de reacciones en redes sociales y en medios deportivos internacionales.

Finalissima en duda por tensión en Medio Oriente

La Finalissima —partido que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa— estaba prevista inicialmente para disputarse el 27 de marzo en Lusail, Catar. Sin embargo, la escalada del conflicto en Medio Oriente, con ataques cruzados entre Irán, Estados Unidos e Israel, puso en entredicho la sede.

En ese contexto, surgió con fuerza la posibilidad de trasladar el encuentro a Estados Unidos, específicamente a Miami, una ciudad con fuerte presencia latina y una logística consolidada para eventos deportivos de talla mundial.

Fue ahí cuando Pagani lanzó su comentario, sugiriendo —sin presentar pruebas— que el trasfondo geopolítico tendría relación con la reubicación del partido.

De inmediato, la mirada de su compañero de set, Sebastián ‘El Pollo’ Vignolo, lo dijo todo ante la indignación de lo escuchado.

Revuelo en redes y debate mediático

Las palabras del periodista no tardaron en viralizarse. Mientras algunos lo interpretaron como una ironía o una exageración mediática, otros cuestionaron la ligereza de mezclar un conflicto bélico con la organización de un evento deportivo.

Hasta el momento, ni la CONMEBOL ni la UEFA han confirmado oficialmente el cambio de sede, aunque reconocen que el contexto internacional obliga a evaluar escenarios alternativos.