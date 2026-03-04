Egan Bernal fue nominado a los Premios Laureus 2026 en importante categoría

Cuatro años después del accidente que puso en riesgo su vida y su carrera, el ciclista colombiano fue nominado a los Premios Laureus 2026 en la categoría Regreso del Año, uno de los reconocimientos más emotivos del deporte internacional.

La nominación confirma que la historia del cundinamarqués trascendió las montañas y se convirtió en símbolo global de resiliencia.

De un accidente que casi le cuesta la vida a volver a ganar en la élite

En enero de 2022, Bernal sufrió un grave accidente tras chocar contra un bus durante un entrenamiento en Gachancipá. Las imágenes y el parte médico generaron conmoción en Colombia y el mundo del ciclismo. Muchos dudaron si podría volver a competir.

Sin embargo, el campeón del Tour de Francia 2019 emprendió un proceso de recuperación admirable. Su regreso al WorldTour se consolidó en 2025 con actuaciones competitivas y, especialmente, con la victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España, donde incluso resistió el ataque de Mikel Landa en un final de alta montaña que quedó para la memoria.

Los rivales de Bernal en el Regreso del Año

En la categoría World Comeback of the Year, Bernal comparte nominación con figuras de talla mundial:

Amanda Anisimova (tenis)

Rory McIlroy (golf)

Yulimar Rojas (atletismo)

Leah Williamson (fútbol)

Simon Yates (ciclismo)

Todos con historias de superación impactantes, pero la de Egan tiene un componente especial: sobrevivir a un accidente que pudo ser fatal y volver a ganar en la máxima categoría del ciclismo.

Madrid, epicentro del deporte mundial

La gala de los Premios Laureus se celebrará el 20 de abril de 2026 en el Palacio de Cibeles, en Madrid. Allí se reunirán las principales figuras del deporte global para reconocer a los mejores del año.

En las categorías principales destacan nombres como Carlos Alcaraz, Tadej Pogačar y Mondo Duplantis en masculino; y Aitana Bonmatí, Faith Kipyegon y Katie Ledecky en femenino.

Nominados premios Laureus 2026

Deportista del Año (hombres)

Carlos Alcaraz (tenis)

Ousmane Dembélé (fútbol)

Mondo Duplantis (atletismo)

Marc Márquez (motociclismo)

Tadej Pogačar (ciclismo)

Jannik Sinner (tenis)

Deportista del Año (mujeres)

Aitana Bonmatí (fútbol)

Melissa Jefferson-Wooden (atletismo)

Faith Kipyegon (atletismo)

Katie Ledecky (natación)

Sydney McLaughlin-Levrone (atletismo)

Aryna Sabalenka (tenis)

Equipo del Año

Selección femenina de Inglaterra (fútbol)

Equipo de Europa de la Ryder Cup (golf)

Equipo femenino de críquet de India

McLaren Mastercard Formula 1 Team (automovilismo)

Oklahoma City Thunder (baloncesto)

Paris Saint-Germain (fútbol)

Revelación del Año

Désiré Doué (fútbol)

João Fonseca (tenis)

Shai Gilgeous-Alexander (baloncesto)

Luke Littler (dardos)

Lando Norris (automovilismo)

Yu Zidi (natación)

Regreso del Año

Amanda Anisimova (tenis)

Egan Bernal (ciclismo)

Rory McIlroy (golf)

Yulimar Rojas (atletismo)

Leah Williamson (fútbol)

Simon Yates (ciclismo)

Deportista con Discapacidad del Año