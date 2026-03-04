Desempolvaron foto de Hernán Peláez, Jorge Barón y otras estrellas de la televisión en sus ‘años mozos’

Hernán Peláez Restrepo y Alberto ‘El Padrino’ Piedrahita Pacheco, como referentes del periodismo deportivo de la época, junto a otras personalidades de la televisión colombiana de los años 70, aparecen en una fotografía que fue desempolvada por César Augusto Londoño.

Además de los mencionados, destacan otras figuras de época como Jorge Barón, Alfonso Lizarazo y demás, quienes conformaban el equipo Estrellas de Televisión y en la imagen puntual, es el del año 1975.

Vea acá: DT de Selección Colombia fue desvinculado por presunta conducta inadecuada

“Equipo de Estrellas de Televisión en 1975: Arriba: Armado Plata, Juan Harvey Caicedo, Pepe Cubillos, Jorge Barón, Otto Greiffenstein, Armando Moncada, Humberto Rodríguez y el DT Edgardo “Cuqui” López. Abajo: Juan Monrroy, Alberto Piedrhaita, Alfonso Lizarazo, Hernán Peláez y Julio E. Sánchez Vanegas”, reseñó Londoño al respecto con el nombre de todos los integrantes.

La foto deja ver el notable cambio físico que han tenido con el inevitable paso del tiempo y también el recuerdo de varios de ellos que ya fallecieron.

La publicación ha despertado recuerdos en muchos aficionados de aquella época, además de admiración de otros cuantos.

Gran recuerdo de las figuras del ayer en la televisión colombiana en donde, entre otros, destaca la presencia de Hernán Peláez Restrepo y Jorge Barón.