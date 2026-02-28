Luis Suárez está cotizado y dicen que dos equipos de la Premier League lo tienen en el radar

Luis Suárez es uno de los goleadores que más anda enchufado en el fútbol de Europa y ya se dice que dos equipos de la Premier League, ambos campeones en Inglaterra, lo tienen en el radar, puntualmente Liverpool y el Newcastle.

Esta información surgió directamente desde el viejo continente, por parte de Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes y que ha hecho eco en nuestro país por parte de varios periodistas que lo han replicado.

Es el caso de Samuel Vargas, de Win Sports, que señaló: “Informa @Ekremkonur que Luis Javier Suárez se encuentra en el radar del Liverpool y el Newcastle de cara al próximo verano. 🇨🇴 El colombiano está tasado en €60M y su gran presente en el Sporting CP está despertando el interés en la Premier League”.

Dentro de la información de Konur, referenció que “El letal delantero del Sporting CP tiene un precio de 60 millones de euros y un contrato a largo plazo, pero su récord en la Champions League lo convierte en un objetivo prioritario para el verano”.

Por el momento, versiones de prensa, pero lo que es previsible es que con el nivel del colombiano, que este viernes anotó dos goles más para su equipo, seguramente se mueva a final de temporada.

Liverpool y el Newcastle, dos equipos tradicionales de Inglaterra a donde podría llegar Luis Javier Suárez tras el Mundial 2026.