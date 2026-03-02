“Sin sesgos”, Carlos Antonio Vélez salió a reprender públicamente a sus compañeros de RCN

Carlos Antonio Vélez no tuvo ningún reparo para reprender públicamente a sus compañeros de RCN Deportes, de quienes dijo lo descontextualizaron y dio a entender que sesgaron una opinión que él entregó sobre James Rodríguez.

Esto, tras su más reciente salida en el espacio Palabras Mayores, del programa Planeta Fútbol, en la mañana de este lunes 2 de marzo en donde tocó algunos temas puntuales del jugador que actúa en la MLS.

Sobre lo mismo, en la cuenta de RCN Deportes publicaron un extracto de sus palabras, destacando: “😮‍💨 “Lo de James ya todo es tan cantando. Ya uno no sabe si molestarse o fastidiarse” @velezfutbol en Palabras Mayores”.

Sin embargo, él mismo señaló que no es el contexto y que el corte deja ‘el tema en punta’, por eso, invitó a que escucharan completo para que tengan clara su opinión sin sesgo alguno.

“Qué pena con mis compañeros de digital que escribieron el texto que introdujo esta nota sobre lo que dije esta mañana pero ese NO ES EL CONTEXTO de lo dicho.. además la finalización del extracto deja el tema en punta… los invito a q escuchen completa mi opinión al respecto sin sesgos... está en Palabras Mayores de @DeportesRCN y @WinSportsTV”, escribió en respuesta a la señalada publicación.

Sin reparos, Carlos Antonio Vélez no se sonrojó para reprender públicamente a sus compañeros de RCN Deportes por, según él, no dejar el contexto indicado sobre sus palabras.