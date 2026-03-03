Santa Fe se queda sin jugador clave por fuerte lesión que requiere cirugía

En Independiente Santa Fe no son buenas las noticias de cara a los compromisos venideros, entre ellos la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras confirmase la gravedad de la lesión del centrocampista Ewil Murillo, que deberá someterse a una cirugía y estará un buen periodo fuera de las canchas.

Así lo confirmó el propio equipo con el parte médico en donde señaló que el jugador “Presenta una lesión del menisco externo de la rodilla derecha”.

Además, se anunció que en los días venideros se le programará una cirugía al respecto, sin mencionar los tiempos de incapacidad.

“Informe Departamento Médico – Ewil Murillo

Ewil Murillo: Presenta una lesión del menisco externo de la rodilla derecha. Requerirá manejo quirúrgico el cual se programará en los próximos días”, señala el informe médico.

Se desarma el el trivote de Independiente Santa Fe, que estaba compuesto por Yilmar Velásquez, Daniel Torres y Ewil Murillo.

En sus próximos compromisos, Santa Fe recibirá a Alianza FC y visitará a Deportivo Cali.