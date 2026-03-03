Flamengo despidió a su entrenador después de ganar un partido 8 a 0 y están cerca de cerrra la llegada de un DT europeo

Flamengo atraviesa un momento de transición institucional tras la salida de Filipe Luís del cargo de entrenador del primer equipo. En medio de la reestructuración deportiva, el nombre de Leonardo Jardim aparece como principal candidato para asumir la conducción técnica, aunque hasta el momento no existe anuncio oficial por parte del club.

Diversos reportes de la prensa brasileña señalan que las negociaciones entre la directiva rojinegra y el técnico portugués se encuentran en una fase avanzada. Sin embargo, desde la institución mantienen prudencia y evitan confirmar públicamente el acuerdo hasta que todos los aspectos contractuales estén cerrados.

La salida de Filipe Luís se produjo en un contexto de presión por resultados y cierta irregularidad en el rendimiento colectivo. El exlateral, ídolo histórico del club como futbolista, había asumido el desafío de dirigir al equipo con la intención de consolidar un proyecto competitivo y sostenible. No obstante, los últimos resultados y la exigencia permanente del entorno precipitaron su desvinculación.

En este escenario, la dirigencia busca un perfil con experiencia internacional y capacidad de gestión de planteles de alta exigencia. Leonardo Jardim encaja en ese molde. El entrenador portugués cuenta con un recorrido destacado en el fútbol europeo, especialmente por su paso en Francia, donde logró consolidar proyectos deportivos con fuerte presencia de jugadores jóvenes y un enfoque táctico equilibrado.

Según trascendió, el principal punto de discusión en las conversaciones gira en torno a la duración del contrato, el cuerpo técnico que lo acompañaría y la planificación deportiva inmediata. Flamengo compite simultáneamente en torneos nacionales e internacionales, lo que exige una rápida adaptación y una hoja de ruta clara para el segundo tramo de la temporada.

La posible llegada de Jardim también responde a una estrategia más amplia de la institución, que busca estabilidad y experiencia tras una etapa marcada por cambios frecuentes en el banquillo. La dirigencia considera que el conocimiento del fútbol internacional y la capacidad de estructurar equipos competitivos pueden ser factores determinantes para retomar el rumbo.

A pesar del optimismo que rodea las negociaciones, fuentes cercanas al club subrayan que aún restan detalles por resolver y que el anuncio solo se producirá cuando exista plena conformidad entre ambas partes. En el fútbol brasileño, los acuerdos preliminares suelen dilatarse hasta la firma oficial, por lo que la cautela es parte del proceso.

Mientras tanto, el plantel continúa con su calendario bajo la supervisión interina del cuerpo técnico actual, a la espera de una definición. El ambiente en el entorno del Flamengo es de expectativa, pero también de prudencia, conscientes de que las negociaciones avanzadas no equivalen a una confirmación formal.

La próxima comunicación oficial del club será clave para disipar dudas y confirmar si Leonardo Jardim será el encargado de liderar esta nueva etapa. Por ahora, el escenario es claro: conversaciones adelantadas, acuerdo cercano, pero sin anuncio definitivo.