“Trump ha tenido que tomar decisiones”, Carlos Antonio Vélez ante líos para el Mundial 2026

En medio de la tensión que se vive por el conflicto en oriente medio, con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la contraofensiva de este último, con el presidente de USA, Donald Trump, involucrado y generando eco por el premio FIFA de la Paz que le concedió Gianni Infantino y los rumores sobre la afectación al Mundial 2026, llegó la editorial de Carlos Antonio Vélez al respecto, en donde, incluso reveló, que hay dirigentes presionando para boicotear una de las sedes.

Al respecto, en su programa matutino, dejó claro: “Qué bravo el chicharrón que tiene FIFA. No el que se le va a venir, el que tiene. Primero: México que ya pasó a un segundo o tercer plano, porque como esto es tan dinámico y como en este Mundo pasa de todo y a toda hora y una noticia mala, inmediatamente tiene otra que supera la anterior y así sucesivamente. Son más las malas que las buenas. Por ahora, el chicharrón que tiene FIFA es grande. México, porque no se puede dejar de lado que existe un problema allá”.

Vea acá: “Lo único que sabe es lamerle…”, Iván Mejía a César Augusto Londoño por su pifia frente a Infantino

“Dos: lo de Irán. Estados Unidos bombardea; Irán está clasificado al Mundial y dice que no va. Después, van a aparecer con el pasar de los días, ojalá no, quienes se unan a Irán en el famoso boicot. Ya de hecho, lo supe a través de la dirigencia. Hay presiones para evitar México, porque algunos vieron la oportunidad de si a ‘México lo sacan, hacemos el Mundial en dos países y tenemos que viajar menos’, hay quienes piensan así”, añadió.

“Esto se está moviendo. No se sabe si para bien o para mal. En la FIFA son muy buenos políticos y sabrán que hacer. Le dieron la medalla de la paz al presidente Trump (Donald), el presidente ha tenido que tomar unas decisiones, o sea que es un hombre cercano a FIFA y cualquier cosa que Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos haga, va a tener una repercusión en el efecto Mundial. No va a faltar quien diga y ya lo escuché, de moverlo un poco”, agregó Vélez.

Dejando claro que “Tienen problemas graves, eso no se puede eludir”.

Carlos Antonio Vélez soltó que hay presiones a dirigentes para evitar jugar en México e incluso menciona que hay países que se podrían sumar a Irán con intenciones de no asistir al Mundial 2026, en medio del conflicto que se vive en Oriente Medio.