“Lo único que sabe es lamerle…”, Iván Mejía a César Augusto Londoño por su pifia frente a Infantino

Iván Mejía Álvarez aprovechó la opción sobre la mesa y volvió a cargar contra el también periodista deportivo César Augusto Londoño al que descalificó de gran manera, una vez más, en esta ocasión por su salía en falto ante Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Esto, después de que se hiciera viral un apartado de la entrevista en Caracol Radio en la que el comunicador le preguntó al dirigente que, si no se volvería a hacer un Mundial en un solo país, teniendo ya asignada la sede de 2034 para Arabia Saudita.

De inmediato, Infantino se lo dejó claro que “en 2034 vamos a volver a un país, en Arabia Saudi”, sentenció.

Sobre esta entrevista y compartiendo el video de uno de los tantos reproches, apareció el dardo de Mejía a su excompañero de programa.

Sobre Londoño, sentenció: “Siempre desinformado, siempre haciendo el ridículo. Lo único que sabe es lamerle las b*las a los jefes y a sus amigos”.

No le perdona media Iván Mejía Álvarez a César Augusto Londoño, que cada vez le da más oportunidades para que le lance dardos en público, en esta ocasión con el Mundial en Arabia Saudita que será en un solo país.