Ian Poveda sorprendió con su curiosa pinta al llegar a Colombia al estilo Nicolás Maduro

Internacional de Bogotá, equipo que se estrena bajo ese nombre en el fútbol colombiano, tiene listo el que es uno de los fichajes más sonados de nuestro balompié, Ian Poveda, que supo actuar en la Premier League, con equipos como el Manchester City y a su llegada al país, el jugador llamó la atención con su particular pinta.

En una publicación del periodista Pipe Sierra, reseñó: “🚨 Ya está en Bogotá Ian Poveda (26), llegó hoy procedente de Reino Unido para ser anunciado como nuevo jugador de #InterBogotá. Fue recibido por Salvatore Simeone y Gonzalo Muñoz encargados de la gestión deportiva del club y de la llegada del nacido en Londres ⚜️”.

Junto a esto, una imagen del futbolista, acompañado de los reseñados miembros del equipo, pero algo que llamó la atención de muchos fue la sudadera que traía puesta el jugador, con el mismo diseño de la famosa prenda que usaba Nicolás Maduro cuando fue detenido por Estados Unidos.

En la misma publicación, varios usuarios notaron la situación, lo reseñaron y muchos hasta lo tomaron de manera jocosa, pidiendo al jugador que hiciera alguna seña si no venía por su propia voluntad o estaba raptado por el equipo bogotano.

La llegada de este jugador es junto al regreso de Radamel Falcao, las llegadas de Luis Fernando Muriel y Cristian Chicho Arango, uno de los fichajes más sonados para este primer semestre en el fútbol colombiano.

Ian Poveda, que jugó en juveniles con la selección de Inglaterra, además de Manchester City, donde debutó, jugó en Leeds United, Blackburn Rovers, Blackpool, Sheffield United y actualmente estaba en el Sunderland, ya llegó a Colombia y su pinta, tipo Nicolás Maduro llamó la atención de muchos.