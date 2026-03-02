¿Puskás?: David González hizo golazo igualito al de James Rodríguez en 2014 y desde más lejos

El argentino David González está en boca de muchos en el mundo fútbol, por el golazo que marcó en la más reciente jornada del fútbol ecuatoriano, con una anotación calcada a la de James Rodríguez a Uruguay en los octavos de final del Mundial Brasil 2014 y que terminó como premio Puskás, por lo que muchos piden que este tanto aparezca entre los nominados en este 2026.

El tanto se dio en la segunda jornada de la LigaPro ecuatoriana en el partido en el que Cuenca venció 2-1 a Barcelona SC, al mando de un conocido en el fútbol colombiano, el entrenador César Farías.

Vea acá: “Trump ha tenido que tomar decisiones”, Carlos Antonio Vélez ante líos para el Mundial 2026

Se jugaba el minuto 46 cuando desde un saque de meta, el balón pasó la mitad de la cancha en donde Germán Rivero peinó el balón y lo dejó servido para que David González lo acomodara con el pecho y luego, de media volea, sacó un latigazo desde unos 30 metros que se fue al fondo de la red, pese a la volada del portero José Cevallos.

Golazo con todas las letras, que abrió el marcador en lo que significó la primera victoria del Cuenca en la Liga de Ecuador y, de paso, la primera derrota del Barcelona.

Este tanto de David González ha generado gran eco, en especial, por la similitud al tanto de James Rodríguez en 2014 que terminó como premio Puskás y ahora, en Ecuador no esperan menos por este golazo.