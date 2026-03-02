“Pierde el año”, el eliminado entre Nacional y Millonarios, según Casale en su nuevo programa

La llave entre Atlético Nacional y Millonarios, en la fase previa de la Copa Sudamericana, tendrá un tinte especial entre dos equipos considerados, por muchos, como los más grandes del fútbol colombiano y en donde solo uno avanzará a la fase de grupos, por eso, quien se quede en el camino, ‘perderá el año’, según lo que piensa el periodista e hincha del cuadro bogotano, Antonio Casale.

Esto lo refirió en el estreno de su nuevo programa en las pantallas de ESPN Colombia, SportsCenter AM, en donde comparte protagonismo con Andrés Marocco como su dupla.

Allí, se habló sobre esta serie que se disputará este miércoles en el estadio Atanasio Girardot y señaló que “Aquí, el que quede eliminado, practicante pierde el año. Más Nacional porque, por ejemplo, si hay un técnico que está en vilo es Arias y no Bustos que acaba de llegar”.

“Hoy en día el que Millonarios o Nacional se queden sin torneo internacional, sería perder el año”, sentenció.

Sin lugar para tibiezas y de boca de uno de los hinchas más reconocidos de Millonarios, como lo es él, Antonio Casale sentenció que el que pierda en esa serie ante Nacional, tendrá la temporada con saldo en rojo.