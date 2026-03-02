Luto en el fútbol sudamericano: Barristas asesinaron a disparos a un hincha del equipo rival en medio de una emboscada

Un nuevo episodio de violencia asociada al fútbol chileno dejó como saldo el homicidio de un seguidor de Colo Colo durante un enfrentamiento entre grupos de barristas en la comuna de Pudahuel, en el poniente de Santiago, horas antes de disputarse el tradicional Superclásico que enfrentó a ambos equipos en el Estadio Monumental.

El incidente se registró la tarde del domingo 1 de marzo de 2026, cuando una caravana de hinchas albos se dirigía hacia el estadio para presenciar el Superclásico número 199 del fútbol chileno. En el cruce de General Bonilla con El Salitre, el grupo fue interceptado por otro conjunto de aficionados, identificado preliminarmente como seguidores de Universidad de Chile, según los reportes policiales.

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros de Chile, en medio de la confrontación se produjeron disparos que impactaron a varias personas presentes en el lugar. Una de las víctimas, un hincha de Colo Colo, recibió un impacto de bala y fue trasladada de urgencia hasta la Clínica Bicentenario, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Además de la víctima fatal, otra persona resultó lesionada por impactos balísticos. Esta segunda persona, que en algunos informes fue identificada como menor de edad, fue trasladada al Hospital Félix Bulnes, donde permanece bajo atención médica con diagnóstico reservado.

Tras el hecho, las autoridades policiales desplegaron un operativo en el sector que permitió la detención de dos individuos considerados de interés para la investigación. Ambos fueron trasladados a la 26ª Comisaría de Pudahuel, y los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir los pasos a seguir en la investigación judicial correspondiente.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó encargada de las diligencias destinadas a esclarecer la dinámica de los hechos y determinar las responsabilidades penales de los involucrados, mientras se recopilan testimonios y se analizan otras pruebas, incluido material audiovisual divulgado en redes sociales.

Este episodio se produce en un contexto de recurrentes episodios de violencia entre grupos de barristas de clubes de fútbol en Chile, que en ocasiones han trascendido las barreras del deporte para convertirse en hechos de gravedad que involucran armas de fuego y consecuencias fatales. El uso de proyectiles de armas y la intervención de grupos organizados de aficionados han sido señalados en investigaciones periodísticas y policiales como parte de un patrón de conductas violentas que desafían los esfuerzos de seguridad implementados en el entorno de los espectáculos deportivos.

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile continuó con normalidad en el Estadio Monumental pese a lo acontecido en las horas previas, lo que ha generado reacciones diversas tanto en hinchas como en sectores de la opinión pública y autoridades deportivas respecto a la seguridad y el manejo preventivo de este tipo de confrontaciones entre aficionados adversarios.

Organizaciones sociales y autoridades han planteado la necesidad de reforzar protocolos de seguridad en los días de clásicos y encuentros de alta rivalidad, con miras a evitar que hechos de esta naturaleza se repitan y se garantice la integridad de quienes asisten a los partidos como espectadores o se desplazan hacia ellos.