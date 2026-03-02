Francisco Fydriszewski terminó ganándose un ‘dineral’ debido a lío jurídico que le ganó a importante equipo

En los últimos años, el caso que involucró al delantero Francisco Fydriszewski y el club ecuatoriano Barcelona SC evolucionó desde una salida contractual controvertida hasta una disputa jurídica que terminó favoreciendo al futbolista. La controversia surgió tras la decisión del delantero de dar por terminada su relación laboral con el equipo guayaquileño alegando falta de pago de salarios, y motivó capítulos que tuvieron repercusiones deportivas y económicas para ambas partes.

Fydriszewski, quien se consolidó como uno de los principales goleadores de Barcelona SC durante su estadía, protagonizó un traspaso inusual en el mercado sudamericano cuando en 2024 rescindió su contrato bajo el argumento de que el club no había cumplido con el pago de sus remuneraciones. Su representante señaló que la deuda equivalía a varios meses de salario, lo que habilitó al jugador a declararse como agente libre según la normativa aplicable en casos de impago.

A raíz de esta situación, Barcelona SC presentó una demanda ante la FIFA tanto contra el jugador como contra el club argentino San Lorenzo de Almagro, institución que había registrado su incorporación tras su salida de Ecuador. La directiva ecuatoriana argumentó que el contrato de Fydriszewski aún estaba vigente y que la rescisión unilateral no contaba con causa legítima, por lo que solicitó compensaciones económicas por el traspaso y posibles sanciones a las partes involucradas.

Sin embargo, con el avance de la investigación, la postura legal de Fydriszewski prevaleció. El delantero logró que se reconociera su condición de jugador libre debido a los impagos que atribuía al club ecuatoriano, lo que debilitó la posición de Barcelona SC en el proceso ante la instancia reguladora del fútbol mundial. Aunque no se han publicado cifras oficiales detalladas sobre el monto exacto que Barcelona SC deberá pagar por concepto de indemnización o valores adeudados al jugador, versiones periodísticas mencionan reclamos que superan el millón de dólares, entre salarios pendientes y compensaciones reclamadas por Fydriszewski en diversos escritos presentados ante la FIFA.

Tras este episodio, Fydriszewski continuó su carrera deportiva en el fútbol colombiano. En 2025 fue fichado por Independiente Medellín, equipo que adquirió cerca del 70 % de sus derechos deportivos por aproximadamente 250.000 dólares, según reportes de prensa especializados. Este contrato, que se extiende hasta diciembre de 2026, refleja la apuesta que hizo el club paisa por el delantero como figura ofensiva para sus proyectos deportivos.

En el terreno de juego, Fydriszewski se consolidó como una de las piezas claves del Independiente Medellín, destacándose por su rendimiento goleador en la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-II, donde terminó como uno de los máximos anotadores del campeonato colombiano. Su aporte ofensivo fue valorado por la afición y por la dirección técnica del equipo, que ha encontrado en el argentino una referencia en el ataque.

Además de su participación en el campeonato local, Fydriszewski ha estado presente con el DIM en competiciones internacionales, como la fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026, aportando movilidad y presencia en los duelos correspondientes a la fase inicial de la competición.