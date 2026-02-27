Sancionaron a directivo del FPC por su ‘lenguaje ofensivo, humillante e insultante’

De acuerdo con la Resolución No. 020 de 2026, emitida por el Comité Disciplinario Del Campeonato De Fútbol Profesional Categorías “A” Y “B”, expedida este viernes 27 de febrero, el directivo del FPC, Federico Spada, gerente del Medellín, fue sancionado y multado por su ‘lenguaje ofensivo, humillante e insultante’, de acuerdo con los informes oficiales.

Esto se dio luego del partido de la octava jornada en la visita del Poderoso a Llaneros de Villavicencio, juego que fue igualado por el cuadro local en los últimos minutos, situación que generó un reclamo en donde el dirigente se vio involucrado.

De acuerdo con el informe del árbitro y del comisario, Spada usó “un lenguaje ofensivo humillante e insultante (Ladrón, voy hacer una carta no van a volver a pitar, son una vergüenza) y con Celular grabando al equipo arbitral”.

Por esto, en la resolución se señala que deciden:

“Sancionar al señor Federico Spada, Gerente Deportivo de El Equipo del Pueblo S.A. (“DIM”) con suspensión de tres (3) fechas y multa de cinco millones doscientos cincuenta y dos mil setecientos quince pesos ($5.252.715), por incurrir en la infracción descrita en el literal b) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 8ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Llaneros S.A. y El Equipo del Pueblo S.A.

El Comité conoció de los hechos constitutivos de una presunta infracción disciplinaria a través de los informes oficiales del partido.

I. TRÁMITE PROCESAL

1. El árbitro del partido informó: “Terminado el partido el dirigente Federico Spada del equipo Ind Medellín entra al terreno de juego de manera airada hacia los árbitros del partido utilizando un lenguaje ofensivo humillante e insultante (Ladrón, voy hacer una carta no van a volver a pitar, son una vergüenza) y con Celular grabando al equipo arbitral.”

2. El Comisario del partido en su informe reportó: “El señor Federico Espada con Chaqueta de independiente Medellin en el minuto 90 ingreso a la zona 01 y de forma respetuosa le dije que se saliera, al terminar el partido se dirige a los árbitros de forma vulgar y grosera, humillando y ofendiéndolos con estas palabras (ladrones te voy a hacer una carta para que no vuelvan a pitar son una vergüenza) (…)”.