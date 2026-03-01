Aterradora caída de David Alonso en su debut en Moto2 en 2026: Revelaron su estado de salud

David Alonso sufrió una terrible caída en su debut en la temporada 2026 del campeonato mundial de Moto2 en el Gran Premio de Tailandia.

El colombiano tuvo que abandonar la carrera y su equipo rápidamente dio su parte médico.

El piloto colombiano David Alonso vivió uno de los momentos más tensos de la primera fecha del campeonato mundial de Moto2 2026, disputada en el Gran Premio de Tailandia en el Circuito Internacional de Chang, luego de sufrir una fuerte y espeluznante caída que obligó a detener la carrera con bandera roja.

El accidente se produjo en el inicio de la competencia, cuando Alonso, que había partido desde el décimo lugar y estaba en progreso en el grupo, perdió el control de su moto en la cuarta vuelta. Tras caer al suelo, fue impactado primero por una motocicleta que venía detrás y luego golpeado por otra que circulaba por delante, lo que generó gran preocupación entre los equipos y espectadores.

Las imágenes del momento muestran al piloto tendido sobre el asfalto, inmóvil, hasta que personal médico y otros competidores acudieron a socorrerlo. El incidente obligó a los comisarios a ondear la bandera roja y suspender la carrera temporalmente.

A pesar del fuerte golpe y de haber quedado inconsciente por unos momentos, Alonso pudo recuperar la consciencia rápidamente y fue trasladado al centro médico del circuito para exámenes más exhaustivos.

Pese a que la caída fue aparatosa e impresionante, el Aspar Team —equipo del colombiano— informó que Alonso está estable, sin fracturas y consciente tras los controles médicos realizados posteriormente. Su motocicleta, en cambio, sufrió daños severos por el impacto.

“Los controles médicos no muestran ninguna fractura. David Alonso está fuerte y volverá con más fuerza. Gracias por vuestro apoyo”.

A continuación le presentamos la caída de David Alonso: