“Se ve cerca el retiro”, Nairo Quintana comenzó a contemplar bajarse de la bicicleta

El nombre de Nairo Quintana vuelve a ser tendencia en Colombia, esta vez no por una victoria en alta montaña ni por un ataque explosivo, sino por una confesión honesta que pone a pensar a todo el país: el retiro está más cerca.

Tras su participación en el calendario internacional, incluido su reciente paso por Omán y varias competencias en territorio español, el líder del Movistar Team habló con franqueza sobre el momento que atraviesa a sus 36 años. “Se ve que está más cerca el retiro… ya no tengo 20 ni 25 años”, reconoció el boyacense, dejando claro que, aunque las piernas responden, el tiempo no se detiene.

¿El adiós de Nairo está cerca?

Si bien aceptó que el final de su carrera profesional asoma en el horizonte, también fue enfático en que todavía disfruta competir. Aseguró que físicamente se siente bien y que el trabajo acumulado en los últimos meses ha dejado buenas sensaciones. Los “motores están calientes”, dijo, reflejando que aún tiene ambición deportiva.

Su longevidad en la élite no es casualidad. Quintana destacó el cuidado personal y el profesionalismo como claves para mantenerse competitivo. Según explicó, nunca ha bajado la guardia en su preparación y siempre ha buscado dar el máximo rendimiento. Esa disciplina le ha permitido sostener una trayectoria que incluye podios históricos en el Tour de Francia y el título del Giro de Italia.

Más allá de las montañas: la educación como legado

En una reflexión que sorprendió a muchos, Nairo aseguró que uno de los logros más importantes de su vida no fue deportivo, sino académico. Recordó con orgullo su paso por la Universidad Sergio Arboleda y su experiencia formativa en New York University, estudios que logró compaginar con la alta competencia.

Para el ciclista, la educación es la base de sus proyectos con niños y jóvenes en Colombia. Más que formar campeones, su prioridad es formar buenas personas. Un mensaje potente en medio de un deporte que muchas veces solo mide resultados.

La crisis del ciclismo colombiano

Quintana también tocó un punto sensible: la reducción de ciclistas colombianos en el WorldTour. Hace una década el país tenía una amplia representación en la élite; hoy, la cifra es considerablemente menor. Para él, esto evidencia una crisis estructural que obliga a replantear procesos y apostar por la formación desde edades tempranas, incluso llevando talentos al exterior para que evolucionen al ritmo del ciclismo moderno.

Además, mostró preocupación por el aumento de velocidades en la actualidad, señalando que las cronos a promedios cercanos a los 60 km/h reflejan un cambio radical en el deporte.

A sus 36 años, Nairo pedalea entre la experiencia y la conciencia del paso del tiempo. El retiro se acerca, sí, pero su legado ya está asegurado: victorias, profesionalismo y una visión que va más allá del podio. Colombia, mientras tanto, se prepara para el día en que uno de sus ídolos más grandes diga adiós definitivo al pelotón internacional.