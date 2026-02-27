“Buscamos Therian”, equipo del fútbol colombiano sorprendió con su jocosa solicitud

Los Therian son la última moda que ha dado de qué hablar, no solo en Colombia, si no en varios rincones, especialmente del continente, por la tendencia de algunas personas que se autoperciben como distintos animales y actúan como los mismos.

Aprovechando la situación y como la moda no incomoda, el Bogotá FC, equipo del fútbol colombiano en la Segunda División, aprovechó para apuntar a una solicitud de manera jocosa en la que señaló que están en busca de un Therian para que sea su mascota oficial.

Además, la solicitud tiene un listado de requisitos, entre los que piden ciertas habilidades o características, y también desglosa los ofrecimientos del club, entre los que destacan disponibilidad de agua, concentrado, huesos, collar y demás.

“BUSCAMOS THERIAN PARA QUE SEA NUESTRA MASCOTA OFICIAL

Experiencia:

Tipo Doberman o Rottweiler

Que tenga ladrido fuerte que asuste

Habilidades para traer la pelota

Que sea alegre y mueva la cola

Que no muerda los balones del entrenamiento

Que le guste ver buen fútbol

Ofrecemos:

Agua disponible todo el tiempo

Concentrado de buena calidad

Huesos de vez en cuando

Casita de madera 2x2 con cobija

Collar y placa con escudo del equipo

Recibirás cariño y atención de jugadores, aficionados y muchas personas más. Postúlate ahora”.

Esa fue la imagen que publicó el equipo capitalino de manera jocosa y que ha generado gran interacción en los últimos días.

Además, explicaron que es su “Modo THERIAN activado 🐶🚨 🔴🟡 Si tienes el instinto, el ladrido y el corazón para defender estos colores… este puesto es tuyo 😎🫵🏼 ¿Eres tú nuestra próxima mascota oficial? 👀 📩 Postulaciones abiertas: Envíanos tu video a bogotafcsa@gmail.com”.

La moda no incomoda y aprovechando el tema Therian, el Bogotá FC se subió a la tendencia y apuntó a buscar uno para que sea su próxima mascota, dejando claro que todo es dentro del humor e incluso dejaron el correo para enviar las solicitudes.