Dan como un hecho que exjugador del Manchester City tiene todo listo para llegar a Inter Bogotá

Internacional de Bogotá, equipo que se estrena bajo ese nombre en el fútbol colombiano, tendría listo el que sería uno de los fichajes más sonados de nuestro balompié, luego de que aseguren que tiene listo al jugador Ian Poveda, que supo actuar en la Premier League, con equipos como el Manchester City.

Esto lo reveló el periodista enfocado al mercado de fichajes, Pipe Sierra que señaló: “Exclusiva: Ian Poveda (26) llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de #InterBogotá, después de una muy buena gestión del líder del FPC ⚜️ 👀 Había varios equipos colombianos interesados en el volante que llegará procedente del #Sunderland”.

De concretarse, sería, junto al regreso de Radamel Falcao, las llegadas de Luis Fernando Muriel y Cristian Chicho Arango, uno de los fichajes más sonado para este primer semestre en el fútbol colombiano.

Ian Poveda, que jugó en juveniles con la selección de Inglaterra, además de Manchester City, donde debutó, jugó en Leeds United, Blackburn Rovers, Blackpool, Sheffield United y actualmente estaba en el Sunderland.