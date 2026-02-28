“Los esperamos”, Marocco dio más detalles del nuevo programa que hará con Casale

Andrés Marocco y Antonio Casale se volverán a juntar en un programa, esta vez en las mañanas y será en la pantalla de la cadena internacional ESPN, que ha tenido varias novedades en el presente año, como la inclusión de nuevos narradores colombianos.

El espacio que los reunirá, nuevamente, será SportCenter AM, un nuevo programa que anuncia será enfocado a la información del fútbol colombiano. El mismo, se estrenará este lunes 2 de marzo y tendrá un horario de 11 de la mañana.

Vea acá: Dan como un hecho que exjugador del Manchester City tiene todo listo para llegar al FPC

“Desde el 2 de marzo de lunes a viernes estaremos con @CasaleSports en #sportscenter AM desde las 11 de la mañana. Los esperamos”, anticipó Marocco.

Nueva apuesta de la cadena internacional ESPN en su programación enfocada en Colombia, que volverá a juntar una pareja que ha compartido varios programas en otros medios.

SportCenter AM, desde este 2 de marzo a las 11:00 a.m. la nueva apuesta de ESPN en donde estarán reunidos Andrés Marocco y Antonio Casale.