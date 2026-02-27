“Sería de las novedades”, jugador que no ha debutado con la Selección Colombia, podría ir al Mundial

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y con ello comienzan a salir los rumores sobre las novedades de las diferentes selecciones, algo que no es ajeno a Colombia, en donde se conoció que uno de los convocados podría ser un jugador que todavía no ha debutado con el combinado nacional, como lo es el centrocampista Nelson Deossa, actualmente en Betis de España.

Esto, según lo dio a conocer el panelista de ESPN, Luis Arturo Henao, que este jueves 26 de febrero, señaló: “Noticia, Nelson Deossa sería una de las novedades de la @FCFSeleccionCol en el mundial”.

Pese a que está en el fútbol de Europa, el centrocampista no ha tenido la oportunidad de sumar minutos con La Tricolor. Eso sí, ya estuvo convocado en la doble fecha de octubre de 2024 en donde Colombia visitó a Bolivia y recibió a Chile, pero no fue utilizado por el entrenador, Néstor Lorenzo.

Además, Deossa fue llamado a un par de microciclos en el año 2022, cuando jugaba en Junior de Barranquilla.

Actualmente, Nelson Deossa está en el Betis de España en donde suma 15 partidos por Liga, 6 por Europa League y 4 por Copa del Rey en la presente temporada.

Nelson Deossa, que surgió en el Atlético Huila, también ha estado en Estudiantes de La Plata (Argentina), Junior, Atlético Nacional, Pachuca (México), Monterrey y ahora en el Betis.