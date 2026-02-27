Jarlan Barrera fue presentado en su nuevo equipo del fútbol colombiano

Jarlan Júnior Barrera Escalona fue presentado de manera oficial por su nuevo equipo: Real Cartagena, en lo que será su nueva etapa como profesional, ahora en la segunda división del fútbol colombiano.

Para el samario será su quinta camiseta en el balompié de nuestro país, luego de haber jugado en Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Deportivo Cali e Independiente Medellín, además de sus experiencias en el exterior en Tigres (México) y Rosario Central (Argentina).

“BIENVENIDO A LA FANTÁSTICA, JARLAN 🔰

Jarlan Júnior Barrera Escalona llega al auriverde 💛💚 para mostrar todo su talento 💫 en el frente de ataque del equipo 💪🏼. Con gran trayectoria en nuestro país 👏🏼 y un palmarés que incluye dos Ligas y tres Copas 🏆, se convierte en nuevo creativo heroico, listo para luchar por el anhelado 🅰️scenso 🫡

🇨🇴 Volante ofensivo - 🗓️ 30 años - ➡️ Junior, Rosario Central 🇦🇷, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín”, anunció el cuadro Heroico.

En una nueva experiencia, Jarlan Barrera ahora tendrá como principal objetivo con Real Cartagena el ascenso y buscar regresar a la primera división del fútbol profesional colombiano.