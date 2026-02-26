Otro narrador colombiano se estrena con ESPN para las transmisiones internacionales

La cadena ESPN se la ha jugado por nuevos narradores colombianos en este 2026 y este jueves 26 de febrero llegó el estreno de un nuevo relator para uno de los duelos de equipos de nuestro país en la Copa Libertadores.

Primero, durante la semana, se estrenó en el duelo de Copa Libertadores de Independiente Medellín, el narrador Santiago Campuzano, que hizo dupla con Jorge Andrés ‘El Patroncito’ Bermúdez.

Vea acá: “Decisión tomada”, equipo de la Liga Betplay cambiará de sede

Ahora, el turno es para el narrador caucano Luis Vásquez, que se estrenará en el duelo de Deportes Tolima ante Deportivo Táchira, en donde hará dupla con Julián Capera.

En esta llave, el equipo colombiano está en ventaja, tras imponerse 1-0 en condición de visitante y busca avanzar a la fase 3 de clasificación del certamen continental.

Luis Vásquez, narrador, que se suma a Santiago Campuzano, como una de las nuevas voces en la cadena ESPN para las transmisiones de equipos colombianos.