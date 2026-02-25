“Decisión tomada”, equipo de la Liga Betplay cambiará la sede de sus partidos

Debido a problemas derivados del orden público, uno de los equipos del fútbol colombiano deberá cambiar nuevamente de sede para sus partidos de local, luego de que le cerraran las puertas de su actual escenario.

Esta es la situación que está enfrentando Deportivo Pereira, que venía actuando como local en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia, por obras en el Hernán Ramírez Villegas, pero le dieron por terminado el contrato de arrendamiento del escenario.

Todo esto, debido a los problemas de seguridad que se han generado en la capital del Quindío en donde un aficionado de Pereira fue asesinado el pasado fin de semana, motivo por el que le cerraron las puertas al cuadro Matecaña.

Así lo confirmó James Padilla García, alcalde de Armenia, en entrevista con el medio Win Sports en donde señaló al respecto que “Estos mal llamados hinchas que hacen de las suyas, previo y posterior a los partidos, están acabando con la esencia de este deporte”.

“A raíz de las situaciones que se vieron el pasado viernes en donde asesinaron vilmente a un hincha de Deportivo Pereira, por unas retaliaciones absurdas que existen, en la ciudad de Armenia esto trae consecuencias y no podemos permitirnos bajo ninguna circunstancia arriesgar una vida y menos teniendo como justificación un espectáculo tan lindo como el fútbol”, sentenció.

Incluso, si había forma de jugar a puerta cerrada, descartó, señalando que “Es una decisión absolutamente tomada, teniendo en cuenta los factores que estamos observando con los entes de seguridad. Hay unos mensajes grotescos en las redes, incluso señalando a los alcaldes de Armenia y de Pereira, además del comandante de policía”.

Porque “Esto nos impide que podamos acceder a que Deportivo Pereira pueda jugar en la ciudad de Armenia, así sea a puerta cerrada”, finalizó.

Debido a este tema, Deportivo Pereira cambiará nuevamente de sede para sus partidos em condición de local en el fútbol colombiano, mientras está disponible su estadio, situación que se daría solo hasta el segundo semestre.

Mejoras al Hernán Ramírez Villegas

El proyecto contempla la construcción de una nueva pista atlética, la modernización integral de la iluminación, el reemplazo de pantallas y sistemas de sonido, y la implementación de tecnología DMX, que permitirá conectar la infraestructura del estadio con riders técnicos de eventos deportivos o culturales de gran formato. Además, se instalará el sistema, herramienta que optimizará la cobertura audiovisual del escenario.