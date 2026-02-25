“Vagabundería”, Iván Mejía tildó de negocio las consultas partidistas y armó polémica con su petición

Iván Mejía, que cada vez anda más inclinado a sus publicaciones de tinte político, en medio de su regreso al periodismo deportivo, en esta ocasión apuntó a las consultas partidistas, de cara a las elecciones que se adelantarán en Colombia en los próximos días y sentenció que no son más que “una vagabundería”.

Esto, cuando el próximo domingo 8 de marzo se adelanten las elecciones territoriales en donde también habrá 4 consultas partidistas de diversas corrientes políticas.

Vea acá: “Es indigno”, Carlos Orduz a Andrés Pastrana como presidente honorario de Millonarios al que le pide explicaciones

Ante esto, un usuario en redes sociales señaló que “Se tienen que acabar las consultas partidistas, los partidos deben ser capaces de elegir sus candidatos. No podemos derrochar importantes recursos de esa manera”.

Allí, llegó la intervención de Mejía, compartiendo esa postura y agregando: “Son una vagabundería. Un negocio para políticos en plan de recibir dinero. Las Ingrid, los Fajardo, los que solo quieren billete. Eso hay que acabarlo. Constituyente ya!!”.

Contundente, exponiendo políticos e incluso pidiendo una constituyente, Iván Mejía anda afilado con sus apuntes políticos que cada vez son más constantes.