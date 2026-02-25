“Sigan mandando carticas y quejas”, Árbitro trató de club cansón al Medellín y lo dejaron mal parado

Un día después de obtener la clasificación en la Copa Libertadores, Medellín emitió un comunicado respecto al partido anterior en el fútbol colombiano, expusieron que el árbitro los trató de “club cansón”.

A continuación le presentamos el comunicado del Medellín:

“Desde el Deportivo Independiente Medellín trabajando de manera responsable para fortalecer la transparencia, el respeto institucional y la confianza en el desarrollo del fútbol profesional colombiano, consideramos pertinente informar a nuestra afición y a la opinión pública las actuaciones adelantadas por el club frente a los hechos ocurridos en el reciente encuentro oficial.

Desde el club lamentamos las expresiones desobligantes que habrían sido proferidas por un integrante del equipo arbitral al finalizar el encuentro Llaneros vs. DIM, entre ellas:

“El Medellín es un club muy cansón, sigan de cansones, ustedes son muy cansones, sigan mandando carticas y quejas”.

Dichas manifestaciones, expresadas por parte del cuerpo arbitral y escuchadas por varios de nuestros integrantes del staff técnico, resultan impropias y contrarias al respeto institucional que debe regir el fútbol profesional colombiano.

Así mismo, frente a decisiones arbitrales que, a juicio del club, impactaron el desarrollo del partido, informamos que se elevó comunicación formal ante la Federación Colombiana de Fútbol, a través de su Comisión Arbitral, solicitando revisiones que fortalezcan la transparencia del proceso y los criterios de designación.

El club reitera que esta gestión no responde a una reacción emocional ni a un resultado deportivo, sino al deber institucional de proteger la integridad de la competencia, el respeto por su escudo y la credibilidad del campeonato".