Ronaldinho le dio su buen empujón y sacó a volar a Marcelo en versión amistosa del Clásico

El Clásico de Leyendas entre FC Barcelona y Real Madrid CF no solo dejó goles y recuerdos imborrables, sino también un momento viral protagonizado por dos íconos brasileños: Ronaldinho y Marcelo.

El compromiso terminó 1-1. Javier Saviola abrió el marcador apenas al minuto 4 para el conjunto azulgrana, mientras que David Barral igualó las acciones al 52’ para los merengues. Sin embargo, el instante que encendió las redes sociales llegó en el segundo tiempo.

El “encontrón” que hizo estallar las risas

Corría el minuto 73 cuando el Real Madrid se disponía a ejecutar un balón parado. En medio de la tensión propia del clásico —aunque en versión amistosa— Ronaldinho se acercó a Marcelo y lo empujó antes del cobro.

Marcelo, fiel a su estilo pícaro, exageró el contacto y se dejó caer al césped como si hubiera recibido un fuerte impacto. La reacción desató carcajadas en el estadio y en el propio Dinho, que no pudo contener la risa. Acto seguido, el lateral se levantó y selló el momento con un beso y un abrazo a su compatriota.

La escena se volvió viral en cuestión de minutos y generó una ola de comentarios recordando los intensos duelos entre Barcelona y Real Madrid durante la década dorada de ambos clubes.

Nostalgia pura para los fanáticos

Más allá de la anécdota, el evento reunió a figuras históricas como Rafa Márquez, Claude Makélélé, Luís Figo y Guti, entre otros, en un espectáculo que recordó los años en los que estos gigantes dominaban Europa.

Curiosamente, el brasileño ya venía siendo noticia tras declarar recientemente que ya no ve partidos completos de fútbol porque se pone nervioso y, en ocasiones, termina molesto con lo que observa en la cancha.