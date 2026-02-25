José Luis Chilavert arremetió contra Thibaut Courtois por haberlo señalado de defender a Gianluca Prestianni en vez de a Vinícius

La polémica en torno al caso que involucra a Vinícius Júnior y al joven mediocampista argentino Gianluca Prestianni no solo se ha quedado en las canchas y tribunales deportivos, sino que incluso ha trascendido al plano mediático y personal de figuras históricas del fútbol. En los últimos días, José Luis Chilavert, exarquero paraguayo conocido por su carácter explosivo dentro y fuera de la cancha, encendió la polémica con una serie de declaraciones que generaron rechazo y respuesta dentro del mundo del fútbol.

Chilavert decidió salir en defensa de Prestianni tras las versiones sobre un presunto insulto racista hacia Vinícius, afirmando en entrevistas que el brasileño fue el primero en provocar y que incluso cuestionó aspectos personales de figuras como Kylian Mbappé de maneras ofensivas. Entre sus declaraciones más resonantes figuró una acusación hacia Courtois por un incidente personal ocurrido años atrás: “Lamentable es Courtois que le sacó la novia a su compañero Kevin De Bruyne”, dijo Chilavert, en referencia a una situación sentimental que involucró al portero belga. Además, criticó lo que él considera una doble vara en la forma en que se aplican y juzgan las normas sociales y culturales en el fútbol europeo frente a Sudamérica.

Estas expresiones no tardaron en encontrar una fuerte réplica de la principal figura afectada: Thibaut Courtois. Antes del partido de vuelta entre Real Madrid y SL Benfica por la Champions League, el arquero del club madrileño fue consultado sobre las palabras de Chilavert y no dudó en calificarlas como “lamentables” y totalmente fuera de lugar para el contexto actual del fútbol. En rueda de prensa, Courtois subrayó que ese tipo de insultos y comentarios degradantes “no caben en el mundo de hoy ni en ningún lugar” y destacó que resulta aún más grave que provengan de otro excompañero de profesión.

La respuesta de Courtois fue respaldada por otros comentaristas y medios, quienes señalaron que su postura no solo defendió la integridad de sus compañeros, sino que también envió un mensaje importante sobre el rechazo a cualquier forma de discriminación, ya sea racial o de otro tipo. El arquero belga aprovechó la oportunidad también para poner énfasis en la importancia de erradicar el racismo y conductas similares del fútbol moderno, destacando que estos temas deben abordarse con seriedad y responsabilidad institucional.

Sin embargo, Chilavert no se quedó callado y redobló la apuesta horas después, reiterando sus críticas a Courtois en una entrevista radial, donde volvió a arremeter de manera personal y exaltada ante los micrófonos. En su defensa, el paraguayo trató de justificar sus palabras argumentando una supuesta “doble estandarización cultural”, aunque sus comentarios volvieron a provocar reacciones negativas en redes sociales y entre seguidores de diferentes ámbitos futbolísticos.

El intercambio entre Chilavert y Courtois ha generado un debate más amplio en el ambiente futbolístico sobre los límites del discurso de figuras retiradas, la responsabilidad mediática de exfutbolistas y la necesidad de enfocar este tipo de controversias en torno a hechos comprobables y no a ataques personales. En medio de este cruce, el caso Prestianni–Vinícius continúa bajo investigación por parte de la UEFA y alimenta la discusión sobre la lucha contra el racismo y la discriminación en el deporte.