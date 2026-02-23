UEFA ya tomó cartas en el asunto sobre el caso de Gianluca Prestianni: ¿Jugará en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid?

La UEFA confirmó este 23 de febrero de 2026 que ha impuesto una suspensión provisional por un partido a Gianluca Prestianni, extremo del SL Benfica, en el marco de una investigación disciplinaria iniciada por un supuesto comportamiento discriminatorio.

La decisión fue tomada por el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA tras recibir un informe preliminar del Inspector de Ética y Disciplina (EDI). Aunque la investigación todavía continúa, el órgano disciplinario determinó que existía una presunta violación del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, que prohíbe conductas discriminatorias, con base en los hechos ocurridos en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2025/2026 entre Benfica y Real Madrid.

¿Qué ocurrió en el partido previo?

El incidente tuvo lugar el 17 de febrero de 2026 en el Estádio da Luz de Lisboa. Después de que Vinícius anotara el único gol del encuentro, se produjo un momento tenso entre el brasileño y Prestianni. Las imágenes televisivas mostraron a Prestianni hablando con Vinícius mientras se cubría la boca con su camiseta, una acción que el delantero del Real Madrid interpretó como un insulto racista.

Vinícius se acercó inmediatamente al árbitro francés François Letexier para denunciar la conducta, y el árbitro activó el protocolo anti-racial de la UEFA, deteniendo el partido durante varios minutos. La acusación específica fue que Prestianni habría llamado “mono” a Vinícius, una palabra con claras connotaciones raciales.

El incidente generó una gran reacción dentro del campo y fuera de él, con jugadores de ambos equipos protestando y con varios futbolistas, incluido Kylian Mbappé, compañero de Vinícius en el Real Madrid, expresando públicamente su apoyo al delantero brasileño y reclamando sanciones más duras.

Una sanción con efecto inmediato

Aunque la medida adoptada por la UEFA es provisional, su efecto es claro: Prestianni no podrá jugar el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, programado para finales de febrero. La suspensión se aplica mientras continúa la investigación, y el club portugués ya ha anunciado que presentará un recurso en los próximos días con la esperanza de revertir o reducir la sanción antes de la revancha.

La decisión no constituye una condena definitiva. La UEFA ha enfatizado que la suspensión se emite “sin perjuicio de cualquier fallo que los órganos disciplinarios puedan dictar posteriormente” tras completar la investigación y revisar todas las pruebas disponibles.

PUBLICIDAD

La medida ha intensificado el debate sobre el racismo en el fútbol europeo, especialmente en competiciones de alto perfil como la Champions League. El caso ha generado críticas cruzadas: mientras muchos respaldan la postura de la UEFA para actuar con rapidez en situaciones sensibles, otros cuestionan si la evidencia disponible hasta ahora es suficiente para justificar sanciones inmediatas.

Prestianni ha negado las acusaciones, afirmando públicamente que sus palabras fueron malinterpretadas, y el Benfica ha expresado su apoyo al jugador, describiendo la situación como parte de una campaña difamatoria.

La investigación sigue abierta y se espera que la UEFA dé más información una vez concluida. Mientras tanto, el argentino queda fuera del partido clave que podría definir el pase del Benfica en la Champions, un giro que ya ha tenido impacto deportivo y mediático antes de que se emita la decisión final.