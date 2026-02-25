El Motor Clásico 2026 llegará a su edición número 15, con récord de participantes el próximo 28 de febrero

La gran fiesta de los vehículos clásicos y antiguos más representativos, autos curiosos, incluso, modelos únicos en el país, regresarán al renovado asfalto del Autódromo de Tocancipá en el Automercol Motor Clásico 2026, organizado por el Club Los Tortugas y que se ha convertido en la tradición automovilística del mes de febrero. El sábado 28 de febrero será la cita en el escenario más importante del deporte motor en Colombia.

La jornada tendrá la presencia de más de 400 autos, acompañados por más de 1000 entusiastas del tema, para admirar los vehículos y verlos rodar en la pista. En esta oportunidad se espera batir el récord de asistentes, no solo por la convocatoria de la muestra de vehículos, sino también por la posibilidad de apreciar las mejoras en el escenario que recibe por primera vez desde su refacción un evento con enorme cantidad de púbico.

Los carros y motocicletas estarán distribuidos en categorías por antigüedad y habrá salidas especiales a la pista para jóvenes promesas, serie femenina y una serie de velocidad. además del desfile general con velocidad controlada en grupos para todos los autos.

Los autos y motocicletas que participarán del Automercol Motor Clásico 2026 serán los vehículos fabricados hasta el año 1991, los cuales estarán exhibidos en la zona de paddock y pits, de donde saldrán escalonadamente por grupos para hacer su presentación en la pista. Además, habrá muestra gastronómica, simuladores y diversión para toda la familia.

Cabe recordar que no se trata de una competencia o ver cuál es el auto más rápido o el piloto más audaz. Este será un día en el que familia y amigos disfrutan de sus máquinas, a la vez que las lucen junto a las demás joyas automotrices del país.

Las inscripciones siguiente enlace: se pueden realizar en el siguiente enlace: Motor Clásico – Club Tortugas

Boletas disponibles en https://www.biciq.com/info-event/motor-clasico-2026!-2da573da desde $50.000 para Paddock.