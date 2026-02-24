Washington Aguerre le pegó una rellenada a su compañero colombiano que se hizo viral

Washington Aguerre, exportero de Independiente Medellín, insultó de lo lindo a su compañero colombiano, Luis Miguel Angulo, luego de que este le diera un pase bastante malo y la acción se hizo viral en redes sociales.

La situación se dio en la más reciente jornada de la Liga de Uruguay, la tercera, en la que el Carbonero se impuso 2-1 ante Deportivo Maldonado y en donde el extremo colombiano fue titular y jugó el primer tiempo.

Vea acá: Que no le pase: Win Sports lanzó importante alerta a todos los seguidores del canal

Sobre el minuto 37, cuando la visita iba arriba en el marcador, Angulo quiso jugar a la fija, pero, su pase atrás fue tan malo que su portero no lo pudo controlar y el balón se fue al tiro de esquina.

Sin dudarlo, Washington Aguerre dejó una escena más de sus acostumbradas y cargó a insultos a Luis Miguel Angulo, que no tuvo de otra que pedirle calma.

Esta situación fue difundida por varias cuentas futboleras en el sur del continente y la misma se hizo viral, ante la fama de conflictivo de Aguerre.