Partidos de la Sudamericana 2026 que solo se verán por Directv en la fase de Play-offs

La Copa Sudamericana 2026 está cerca de ponerse en marcha en su fase de Play-offs y ya se conocieron los partidos que tendrán señal exclusiva por la señal de Directv, que tiene derechos para algunos juegos puntuales. Un choque entre equipos colombianos irá por su canal deportivo.

Por nuestro país, Atlético Nacional, Millonarios, América y Bucaramanga, son los equipos que estarán buscando acceder a la fase de grupos, con enfrentamientos directos a un solo juego.

En lo respectivo a los juegos exclusivos de Directv, la llave entre América y Atlético Bucaramanga irá por dicha señal. Esto, según lo reveló Gustavo Torres, personaje que suele presentar diferentes programaciones de eventos deportivos.

“Partidos de la fase de Play-offs de la CONMEBOL Sudamericana que serán exclusivos de DIRECTV | DGO la próxima semana”, reseñó junto al listado de partidos.

Partidos de Play-offs de Sudamericana 2026 por Directv

Martes 3 de marzo

Independiente Petrolero vs Guabirá | 5:00 p.m. (Hora de Colombia)

Montevideo City Torque vs Defensor Sporting | 5:00 p.m. (Hora de Colombia)

Miércoles 4 de marzo

Caracas vs Metropolitanos | 5:00 p.m. (Hora de Colombia)

Universidad de Chile vs Palestino | 7:30 p.m. (Hora de Colombia)

Deportivo Cuenca vs Libertad | 9:00 p.m. (Hora de Colombia)

Jueves 5 de marzo

Nacional vs Recolecta | 5:00 p.m. (Hora de Colombia)

América vs Bucaramanga | 7:30 p.m. (Hora de Colombia)

Cienciano vs Melgar | 7:30 p.m. (Hora de Colombia)