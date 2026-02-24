Malas noticias para el Real Madrid: Kylian Mbappé podría perderse el partido de Champions League por una lesión de rodilla

La expectativa era alta de cara al partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica en la fase de playoffs de la UEFA Champions League 2025/26, pero un inesperado giro de los acontecimientos dejó al conjunto blanco sin una de sus piezas más determinantes: Kylian Mbappé no jugará el decisivo encuentro ante los portugueses.

Según múltiples informes de prensa y fuentes cercanas al club, el delantero francés sufrió molestias persistentes en su rodilla izquierda y no pudo completar el entrenamiento de este martes previo al partido. Las mismas fuentes sostienen que el problema no está completamente resuelto a pesar de haber intentado forzar su disponibilidad, por lo que el cuerpo técnico optó por descartarlo como precaución.

La lesión ya había generado signos de alarma en semanas recientes, con el jugador lidiando con incomodidad desde diciembre de 2025, e incluso abandonando entrenamientos previos. Este trasfondo físico, sumado a su carga de minutos en la temporada, ha complicado su participación en este choque crucial.

La decisión representa un duro golpe para Real Madrid, que llega al partido con una ventaja 1-0 obtenida en Lisboa durante el primer enfrentamiento. El equipo de Álvaro Arbeloa tendrá que reorganizar su ataque sin uno de sus principales referentes ofensivos, quien además es el máximo goleador del torneo continental en esta campaña con 13 tantos.

La ausencia de Mbappé obliga a replantear el esquema de ataque y a buscar líderes alternativos dentro del campo. En este contexto, figuras como Vinícius Júnior tomarán aún más protagonismo para mantener el nivel ofensivo frente a un Benfica que no será fácil de superar. Además, el técnico deberá confiar en opciones como Gonzalo García o reforzar el juego con aportes de otros mediocampistas y extremos para compensar la baja del delantero.

No sólo es el choque de Champions lo que está en juego para Mbappé: dada la cercanía del Mundial 2026, cualquier agravamiento de su situación física podría comprometer su preparación para el torneo global. Por ello, desde la interna se ha priorizado su recuperación y manejo adecuado del dolor, incluso si eso implica perderse partidos de alta exigencia.

Aunque inicialmente existía esperanza de que pudiera participar al menos como suplente, la confirmación de que no estará disponible llegó tras los estudios médicos y la evaluación final del cuerpo técnico. El Real Madrid aún no ha emitido un comunicado oficial, pero las fuentes vinculadas al plantel lo dan prácticamente como seguro.

La ausencia de Mbappé marca un antes y un después en la expectativa del duelo ante Benfica, obligando al Real Madrid a ajustar sus planes ofensivos en uno de los momentos más decisivos de la temporada europea. El partido se jugará este miércoles en el Santiago Bernabéu, con el conjunto blanco buscando asegurar su pase a los octavos de final de la Champions con o sin su estrella más destacada.