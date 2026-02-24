Luis Díaz dejó claro que Jhon Durán sería el villano si se hiciera una película sobre su carrera

En las redes oficiales del Bayern Múnich, a Luis Díaz le pusieron un reto bastante particular, buscar personajes para diferentes roles si se hiciera una película acerca de su carrera y allí apareció como novedad, Jhon Jáder Durán en el papel de gran villano.

La publicación que se publicó este martes 24 de febrero, ha generado gran interacción y también aparecen otros personajes del fútbol colombiano como Daniel Muñoz y Julio Comesaña.

Vea acá: “Es indigno”, Carlos Orduz a Andrés Pastrana como presidente honorario de Millonarios al que le pide explicaciones

Si se hiciera una película sobre la carrera de Luis Díaz

¿Qué actor te interpretaría?

“Peter Parker, de Spider-Man”

¿Qué compañero de tu carrera sería tu mejor amigo?

“Daniel Muñoz”

¿Qué entrenador sería tu mentor en la película?

“Julio Comesaña”

“¿Quién sería el villano principal?”

Jhon Jáder Durán

Curiosa actividad y curiosas respuestas de Luis Díaz que se tomó con humor el reto que le pusieron sobre una película acerca de su carrera.