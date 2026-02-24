Achraf Hakimi será juzgado por presunto abuso sexual: “Que la verdad salga a la luz pública”

El defensor marroquí Achraf Hakimi será juzgado por presunto abuso sexual, luego de que la Fiscalía de Nanterre solicitara formalmente que el caso avance ante el Tribunal Penal Departamental de Hauts-de-Seine.

La historia que parecía archivada vuelve al centro del debate público - El proceso se remonta a hechos ocurridos el 25 de febrero de 2023 - cuando una mujer denunció que Achraf Hakimi abusó sexualmente de ella.

Según la denuncia presentada en su momento, el jugador del Paris Saint-Germain habría invitado a la demandante a su domicilio, quien habría llegado en un vehículo solicitado por el propio futbolista y, una vez en el lugar, se habría producido la agresión.

La denunciante aseguró que logró zafarse tras propinar una patada y posteriormente envió un mensaje de auxilio a una persona cercana.

Desde entonces, el caso ha atravesado distintas etapas judiciales, con investigaciones, declaraciones y análisis de pruebas. Ahora, con la solicitud formal de la fiscalía, el escenario cambia: será un tribunal el que determine si existen responsabilidades penales.

Hakimi, una de las figuras más reconocidas del fútbol europeo y pieza habitual en la Selección de Marruecos, que seguramente hará parte del Mundial 2026, se pronunció públicamente tras conocerse la decisión judicial. En sus redes sociales manifestó: “Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública”.

El proceso apenas comienza en esta nueva fase y, como suele ocurrir en casos de alta exposición mediática, el debate trasciende lo deportivo. Ahora, más allá de la cancha, el futuro inmediato del lateral se jugará en los estrados.

**Esta nota fue realizada con ayuda de inteligencia artificial y curada por un periodista de Publimetro Colombia**