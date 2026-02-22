Messi desató toda su furia en la MLS y hasta se metió al camerino de los árbitros

El debut del campeón en la temporada 2026 de la MLS terminó en polémica. Lionel Messi explotó de furia contra el arbitraje luego de la contundente derrota 3-0 de Inter Miami CF frente a Los Angeles FC, en el arranque del campeonato estadounidense.

El compromiso, disputado en Los Ángeles Memorial Coliseum, dejó una imagen que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales: el capitán argentino intentando dirigirse al camerino del árbitro canadiense Pierre-Luc Laziere, visiblemente molesto por varias decisiones que consideró discutibles durante el encuentro. Fue su compañero y amigo Luis Suárez quien lo contuvo y evitó que la situación pasara a mayores.

En lo deportivo, el equipo de Florida fue superado con claridad en el marcador. Los goles de David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz sellaron una noche complicada para el conjunto dirigido por Javier Mascherano, que no encontró respuestas ante la intensidad y efectividad del rival.

Vea acá: Blu Radio fichó a experimentado y polémico periodista deportivo para el Mundial 2026

El primer tanto llegó tras un error en salida que desacomodó a la defensa. El segundo expuso los problemas en las transiciones defensivas, mientras que el tercero cayó cuando Inter Miami estaba completamente volcado al ataque buscando el descuento.

Sin embargo, más allá del resultado, la conversación posterior giró en torno al arbitraje. Varias decisiones divididas y jugadas polémicas generaron inconformidad en el banco visitante y especialmente en Messi, quien terminó el encuentro en evidente estado de frustración.