Jhon Arias debutó con Palmeiras y en pocos segundos armó gran revuelo por culpa de malintencionados

Jhon Arias es el claro ejemplo de que no se puede tener contento a todo el mundo y mucho menos en el fútbol en donde en unos pocos minutos actuados con su nuevo equipo, Palmeiras, ya desató grandes elogios, pero también una lluvia de críticas por una imagen fuera de contexto.

Tras su paso por Wolves en el fútbol de Inglaterra, en donde no logró desplegar su mejor fútbol, el colombiano regresó a Brasil en medio de cierta polémica por llegar al Verdao, tras haber declarado que en ese país no jugaría en ningún otro equipo que no fuera Fluminense, club con el que ganó la Copa Libertadores y con el que brilló para dar el paso a Europa.

Con eso en el ambiente, el centrocampista debutó este fin de semana en la goleada 4-0 ante el Capivariano en el Campeonato Paulista.

Arias ingresó en el minuto 78, cuando el marcador iba 2-0 en favor de los suyos y sobre el final del juego demostró toda su clase, ingresando al área, enganchando a un rival y provocando el penal que Andreas Pereira convirtió en el 3-0. Por eso, despertó palmas en la afición de Palmeiras, señalando que un buen jugador no necesita de adaptación.

Sin embargo, producto de esa misma acción, el jugador quedó adolorido y tendido en el gramado, sobre un tapete con el escudo de Palmeiras en donde quedó de rodillas con la cara sobre el mismo.

Esa misma imagen fue usada en redes sociales por aficionados que hicieron creer que estaba besando el escudo de su nuevo equipo, usando el contexto de que “En Brasil sólo juego en el Fluminense” y que 10 minutos después ya estaba besando el escudo de Palmeiras.

Esa imagen de Jhon Arias, supuestamente besando el escudo de Palmeiras, se viralizó en Brasil, despertando críticas de todo tipo, pese a estar sacada de contexto.