“Se esmondingó”, El Mono Correa se dio su buen costalazo en pleno programa y su compañero se la montó

Raúl Correa de Andreis, más conocido como El Mono Correa, le dio un gran susto a todos sus seguidores al sufrir una caída en vivo cuando estaba en la realización de su programa junto al doctor Carlos Marín Herrón que no rebajó la oportunidad para hacer mofa del golpe.

Cuando Marín leía una cuña, El Mono trató de correr hacia atrás su silla, con la mala suerte que le ganó el impulso y terminó cayendo de espaldas contra el suelo ante la mirada de quienes seguían el programa. Por fortuna, el golpe no fue mayor y el periodista se incorporó pronto, señalando: “Se cayó la silla, se cayó esa vaina”.

Señalando a su compañero: “¿Viste la caída de esta vaina?, echando pa’ atrás esa vaina se frenó ahí”.

A lo que Marín respondió: “Se esmondingó, el Mono”.

“Tengo buenos reflejos, de vaina no me jodí”, destacó el afectado.

“Claro, porque después de los 70 hay que evitar caídas”, agregó el doctor Marín, mientras que Correa destacó que “no pasó nada porque tengo buenos reflejos”.

Sin embargo, Marín añadió: “Aquí en la pantalla todo el mundo vio que te ‘enmiedaste’, Mono”.

“Claro, pero ¿viste la velocidad? Hay otros que se caen y caen como una (risas)”, cerró Correa.

Por fortuna, la caída del Mono Correa no pasó a mayores y no fue más que el susto que quedó en anécdota cuando “Se esmondingó”, según señaló su propio compañero Carlos Marín.