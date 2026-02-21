Colombiano anotó locura de gol de chilena, al ángulo, que ya piden como candidato al Puskás

El futbolista colombiano, Alejandro Piedrahita, se anotó una auténtica joya de gol en el fútbol de Europa, con una definición de media chilena, que muchos ya piden como candidato al premio Puskás como mejor gol del año.

La anotación se dio en la jornada 22 de la Parva Liga de Bulgaria en donde el CSKA Sofia se impuso al Slavia con la anotación en cuestión del jugador Cafetero.

Fue sobre los 82 minutos que el número 77 tomó el balón en un costado del campo y tejió una doble pared con Petko Panayotov, que le terminó picando el balón en el borde del área. Allí llegó el colombiano para definir de manera acrobática y mandar el balón a todo el ángulo, dejando sin opciones al arquero rival.

La cara de incredulidad del portero rival y de los propios compañeros de Piedrahita dieron cuenta de la locura que acababa de hacer el jugador de nuestro país para darle el triunfo a su equipo.

Alejandro Piedrahita, otro colombiano que brilla en el fútbol de Europa y que anotó un autentico golazo con una definición acrobática, tras una gran jugada previa, que muchos ya piden para el premio Puskás para el mejor gol del año. No sabemos sí da para tanto, pero de que fue un golazo, fue un golazo.