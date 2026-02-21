Pelea entre barras del fútbol colombiano costó la vida de otro joven hincha

Una nueva pelea entre barras terminó en tragedia en la ciudad de Armenia, donde un joven hincha del Deportivo Pereira perdió la vida tras ser atacado con arma blanca en medio de hechos de intolerancia.

La víctima fue identificada como Kevin Andrés Osorio Salazar, de 26 años, quien fue gravemente herido la noche del viernes 20 de febrero cuando, al parecer, se presentó una riña entre seguidores del Pereira y del Deportes Quindío en el sur de la capital quindiana.

Los hechos se registraron sobre la carrera 18 con calle 48, en el marco del partido donde Pereira disputó su compromiso ante Deportivo Pasto.

Según el reporte oficial de la Policía del Quindío, el joven fue lesionado con arma cortopunzante en medio de una riña. Fue trasladado inicialmente al Hospital del Sur y luego remitido al Hospital Universitario San Juan de Dios, donde falleció sobre las 4:00 de la mañana debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo hecho resultó lesionado otro joven de 19 años, quien no presenta heridas de gravedad.

Las autoridades confirmaron que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto a la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones para dar con los responsables.

Dolor en la barra Lobo Sur

A través de redes sociales, la barra Lobo Sur del Deportivo Pereira lamentó el fallecimiento de Kevin con un mensaje que refleja el dolor de toda una hinchada:

“Hoy el fútbol se queda en silencio…🕊️🎗️En un acto de cobardía ocurrido en la ciudad de Armenia, se apagó la vida de Kevin, un joven que seguramente tenía sueños por cumplir, metas por alcanzar y muchas historias aún por escribir.Kevin no iba a hacer daño, no iba a pelear, no iba a lastimar a nadie…Kevin solo quería llegar al Estadio Centenario para hacer lo que miles hacemos cada fin de semana: alentar con el alma al Deportivo Pereira.Duele.Duele pensar que un camino que debía estar lleno de cantos y pasión terminó en tristeza.Duele imaginar a su familia, a sus amigos, a quienes hoy sienten un vacío imposible de explicar.El fútbol debería unirnos, abrazarnos, hacernos celebrar… nunca despedirnos.DESCANSA EN PAZ GUERRERO.”.

Cabe recordar que el Deportivo Pereira está jugando como local en Armenia debido a las obras de remodelación en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, situación que ha obligado a trasladar su localía temporalmente.

Dimayor rechaza los hechos

La Dimayor, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente el fallecimiento del hincha y rechazó de manera categórica los actos de violencia ocurridos en Armenia.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares y allegados. Hacemos un llamado urgente a los hinchas, clubes y autoridades para trabajar de manera conjunta en la erradicación de la violencia”, señala el pronunciamiento.