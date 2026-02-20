Futbolistas colombianas sacaron corriendo a las brasileñas, tras derrota en el sub-20 femenino

Con amague de bronca terminó el segundo juego de la Selección Colombia en la fase final del Sudamericano Femenino sub-20 en el que cayó 1-0 contra Brasil y en donde las nuestras sacaron corriendo a sus rivales al final del juego.

En un partido pasado por una intensa lluvia, la Tricolor perdió su segundo juego en la fase final del Sudamericano sub-20 femenino, tras la anotación de Vitorinha a los 54 minutos, luego de una mala salida de Luisa Agudelo a cortar un centro y en el que le dejó el balón servido.

Colombia venía de perder en su primer duelo ante Ecuador, gracias a un tanto de Rosa Flores de larga distancia.

Aunque el combinado nacional intentó buscar el empate hasta el final, el mismo no llegó y con el pitazo de la juez, llegó un festejo pasado de emotividad de las brasileñas, con algunas gritando directamente a las colombianas, algo que subió el ambiente.

De inmediato, se pudo observar la intervención de una integrante del cuerpo técnico de Brasil, intentando que no hicieran eso, mientras las apuró a salir. Las imágenes de la transmisión oficial alcanzaron a captar a las brasileñas saliendo a toda prisa rumbo al camerino, mientras un par de jugadoras colombianas salieron corriendo detrás suyo. En ese instante cortaron la transmisión sin lograr observar si el tema pasó a mayores o no.

El próximo duelo de la Selección Colombia será ante la anfitriona del torneo, Paraguay, que marcha con 3 puntos en el hexagonal, producto de su victoria 2-0 ante Venezuela y de perder en la primera salida ante Brasil por 3-1.