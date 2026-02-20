Deportes

Futbolistas colombianas sacaron corriendo a las brasileñas, tras derrota en el sub-20 femenino

No solo agua cayó en medio del Colombia vs Brasil en donde el festejo efusivo de las ganadoras hizo subir la temperatura.

Por Evaristo Pérez

Con amague de bronca terminó el segundo juego de la Selección Colombia en la fase final del Sudamericano Femenino sub-20 en el que cayó 1-0 contra Brasil y en donde las nuestras sacaron corriendo a sus rivales al final del juego.

En un partido pasado por una intensa lluvia, la Tricolor perdió su segundo juego en la fase final del Sudamericano sub-20 femenino, tras la anotación de Vitorinha a los 54 minutos, luego de una mala salida de Luisa Agudelo a cortar un centro y en el que le dejó el balón servido.  

Colombia venía de perder en su primer duelo ante Ecuador, gracias a un tanto de Rosa Flores de larga distancia.

Aunque el combinado nacional intentó buscar el empate hasta el final, el mismo no llegó y con el pitazo de la juez, llegó un festejo pasado de emotividad de las brasileñas, con algunas gritando directamente a las colombianas, algo que subió el ambiente.

De inmediato, se pudo observar la intervención de una integrante del cuerpo técnico de Brasil, intentando que no hicieran eso, mientras las apuró a salir. Las imágenes de la transmisión oficial alcanzaron a captar a las brasileñas saliendo a toda prisa rumbo al camerino, mientras un par de jugadoras colombianas salieron corriendo detrás suyo. En ese instante cortaron la transmisión sin lograr observar si el tema pasó a mayores o no.

El próximo duelo de la Selección Colombia será ante la anfitriona del torneo, Paraguay, que marcha con 3 puntos en el hexagonal, producto de su victoria 2-0 ante Venezuela y de perder en la primera salida ante Brasil por 3-1.

