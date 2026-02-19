César Augusto Londoño se comió un fake monumental y replicó un montón de insultos

En medio del escándalo desatado entre Prestianni y Vinicius en la Champions League, apareció un nuevo capitulo que involucra al periodismo deportivo colombiano, puntualmente a César Augusto Londoño, que cayó en una cuenta fake y terminó compartiendo una información como si la hubiera generado el jugador argentino.

A través de su cuenta oficial, el periodista creyó compartir la respuesta del jugador del Benfica, ante los señalamientos de Real Madrid, pero lo que publicó fue de una cuenta parodia, que era más que evidente.

Londoño publicó: “Respuesta de Gianluca Prestianni a la acusación de Mbappé de que insultó a Vinicius diciéndolo “mono cinco veces””.

Fake César Augusto Londoño

Junto a eso, un texto cargado de insultos en el que señalaba: “No le dije mono, en Argentina no se insulta así, le dije cag*n chupap*ja a tu vieja me la c*jo de lunes a viernes, tu hermana se atraganta con mi v*rga”, dando crédito que era de “Gianluca Prestianni, Vía Instagram”.

No hacía falta ser un experto para darse cuenta de que era un fake a nombre de Gianluca Prestianni, pero César Augusto Londoño lo compartió en su cuenta en donde se han desbordado los comentarios al respecto.