Denuncian matanza de perros en Marruecos con el objetivo de “limpiar” las calles para el Mundial del 2030

A poco más de cuatro años para la Copa del Mundo de 2030, que organizarán en conjunto Marruecos, España y Portugal, el país africano enfrenta una fuerte polémica internacional por denuncias sobre la presunta matanza masiva de perros callejeros como parte de los preparativos para el torneo.

Organizaciones de bienestar animal han asegurado en las últimas semanas que en distintas ciudades marroquíes se estarían intensificando operativos para eliminar perros en situación de calle. Según estos colectivos, los métodos incluirían disparos y envenenamiento, con el objetivo de “limpiar” espacios públicos antes de la llegada de millones de turistas en 2030. Algunas estimaciones difundidas por activistas hablan incluso de cifras que podrían alcanzar cientos de miles o más de animales afectados, aunque no existe un balance oficial confirmado.

La controversia escaló rápidamente en redes sociales y medios internacionales, donde imágenes y testimonios difundidos por grupos animalistas generaron indignación. Las organizaciones sostienen que el control poblacional debería realizarse mediante programas de captura, esterilización y vacunación, en lugar de sacrificios masivos. Asimismo, han solicitado la intervención de la FIFA, argumentando que el organismo rector del fútbol mundial debe garantizar estándares éticos y de bienestar en los países anfitriones.

Desde el gobierno marroquí, sin embargo, se ha rechazado de manera categórica la existencia de una campaña sistemática de exterminio vinculada al Mundial. Representantes oficiales han señalado que el país cuenta desde hace años con programas de gestión de fauna urbana basados en la estrategia de “captura, esterilización, vacunación y liberación”, y que cualquier acción responde a políticas de salud pública y no a exigencias del torneo.

La discusión también ha puesto sobre la mesa un problema estructural que trasciende al Mundial, el alto número de perros callejeros en varias ciudades del país. Especialistas en salud pública señalan que el control de animales sin hogar es un desafío recurrente en distintos puntos del norte de África, no exclusivo de Marruecos ni necesariamente asociado al evento deportivo.

En el ámbito internacional, activistas han convocado protestas y campañas digitales para presionar a la FIFA y a los comités organizadores. Algunos incluso han planteado llamados al boicot si no se garantiza un trato humanitario hacia los animales. Hasta el momento, el máximo organismo del fútbol no ha emitido un pronunciamiento amplio y detallado sobre las denuncias específicas, más allá de reiterar que espera que los países anfitriones cumplan con estándares internacionales en distintas áreas.

El caso abre un debate más amplio sobre el impacto social y ambiental de los grandes eventos deportivos. La organización de un Mundial implica transformaciones urbanas profundas, desde infraestructura hasta políticas de seguridad y orden público. La pregunta que hoy circula en la opinión pública es si esas transformaciones están respetando criterios de bienestar animal.

A cuatro años del inicio del torneo, la polémica representa un desafío reputacional para Marruecos, que busca proyectarse como un destino moderno y preparado para recibir uno de los mayores espectáculos deportivos del planeta. Mientras las versiones contrapuestas continúan, el foco internacional permanece atento a la evolución de un tema que combina deporte, ética y salud pública.