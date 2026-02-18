Club de la Liga de Colombia piensa en meter otra modificación a su nombre oficial

Una nueva modificación de nombre tendría uno de los equipos de la Liga Betplay Dimayor, ante una solicitud que les llegó y fue confirmada por el propio presidente del equipo que actualmente se denomina Alianza Valledupar, pero venía de ser Alianza FC y previamente Alianza Petrolera.

En diálogo con Win Sports, Carlos Orlando Ferreira, máximo dirigente del club que recientemente se mudó de Barrancabermeja con rumbo a la capital del Cesar señaló que ya hay un llamado en la región para que el equipo se llame solamente Valledupar, mismo nombre que tuvo el equipo que representó a la región por muchos años en la B y que migró a ser Real Cundinamarca, en la actualidad.

Vea acá: Yerson Mosquera pagó los platos rotos por la frustración del Arsenal y se armó la bronca al final del juego

Al respecto, Ferreira sentenció: “He pensado en dejar solo el nombre de Valledupar al equipo, porque el equipo ya se queda en la ciudad. Hay voces que me están solicitando el cambio con la quedada definitiva. Hay que hace una historia acá”.

“Incluso hay un grupo de empresarios de acá que quieren formar parte del equipo para formar un proyecto a largo plazo”, añadió.

Sobre el cambio de sede, que sigue haciendo eco en el FPC, contó que “Yo no me fui de Barrancabermeja porque quisiera, me fui porque no tuve el apoyo de las autoridades y no me fui porque no tenía el apoyo de una afición; sí, tenía el apoyo de unos 50 hinchas de una barra y ellos siempre me han reclamado, pero si yo hubiese tenido el apoyo de la empresa privada, ni de las alcaldías ni del departamento y si no hay ayudas y llega otra que sí quiere, pues nos fuimos”.

“Si no hubiese venido Alianza, quizá otro equipo estaría hoy aquí. Yo decidí venirme con el equipo y la infraestructura. De no venirnos, con lo que recibíamos en Barrancabermeja, no seguiría existiendo Alianza”, sentenció.