El pádel sigue ganando terreno en Colombia y se consolida como un deporte en expansión

El pádel continúa su crecimiento en Colombia, consolidándose como una disciplina con gran proyección a nivel nacional. Según el Tercer Censo Nacional de Pádel (TAC, 2025), el país cuenta con 687 canchas y 233 clubes distribuidos en 51 ciudades, con una inversión superior a $151 mil millones de pesos en infraestructura. Los departamentos con más clubes son Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, mientras que las ciudades con más canchas activas incluyen Bogotá, Cali y Medellín.

Se proyecta que los ingresos asociados al deporte superen los $100 mil millones de pesos en 2026, impulsados por alquiler de canchas, actividades de clubes y servicios relacionados. En 2025, se construyó en promedio una cancha cada dos días, reflejando la rápida expansión de la disciplina.

“Cada vez más colombianos se aventuran a probar nuevos deportes. El ejemplo más claro es el pádel, cuando iniciamos operaciones en Colombia en 2017 prácticamente nadie lo jugaba, y hoy vemos una verdadera explosión en su crecimiento. De nuestra parte, promovemos la categoría a través de KUIKMA, nuestra línea de pádel que acompaña a los jugadores desde sus primeros pasos hasta niveles más avanzados”, señala Carlos Gómez, CEO de Decathlon Colombia.

El Ministerio del Deporte también ha respaldado esta expansión, en diciembre de 2025 otorgó personería jurídica y reconocimiento oficial a la Federación Colombiana de Pádel, integrándola al Sistema Nacional del Deporte desde 2026. Esto le permitirá al deporte acceder a programas de promoción, financiamiento y organización de competencias oficiales en el país.

En cuanto a la indumentaria, Omar Romero, Director comercial de deporte de Decathlon, recomienda optar por prendas deportivas que faciliten la movilidad y ayuden a regular la temperatura corporal, preferiblemente elaboradas en materiales transpirables. Por su parte, el calzado es uno de los elementos más importantes. Los tenis específicos para pádel cuentan con suelas antideslizantes que ofrecen mejor agarre en desplazamientos laterales y cambios de dirección, aportando estabilidad y reduciendo el riesgo de lesiones.

Entre los accesorios más utilizados están las muñequeras para absorber el sudor, gorras o viseras, para protegerse del sol, y el overgrip, que mejora el agarre de la pala. Además, un paletero especializado ayuda a proteger el equipamiento y prolongar su vida útil.

“Con el auge de esta práctica cada vez más personas buscan equipamiento técnico y asesoría especializada, y nuestro objetivo es que el acceso a estos productos no sea una barrera. Entre los desarrollos más recientes se encuentra la KUIKMA Hybrid Pro, una pala que combina control y potencia y llegará a Colombia en marzo de 2026 con un embajador de lujo, el español Jorge “Coki” Nieto, top 7 del ranking mundial. De esta manera, reforzamos la idea de que los implementos de alto rendimiento pueden estar al alcance de todos los jugadores.” afirma Romero

El crecimiento del pádel en Colombia también se refleja en la organización de torneos locales, el fortalecimiento de clubes y la creación de nuevas comunidades deportivas, consolidando a la disciplina como una de las de mayor proyección en el país. Con innovación, asesoría especializada y productos accesibles, Decathlon Colombia continúa acompañando a los jugadores desde los primeros pasos en la cancha hasta la práctica profesional, reforzando su apuesta por un deporte que combina diversión, salud y competitividad.

